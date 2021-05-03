Умер актер из фильма «Весна на Заречной улице» Жан Мельников

В воскресенье стало известно о смерти украинского актера и режиссера Жана Мельникова. Ему было 84 года. Об этом сообщил его сын Андрей.

«Ты дал нам больше, чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас! Тебя не стало сегодня (2 мая — прим. ред.), в светлый праздник Пасхи в 19:00. Мы не прощаемся и любим тебя!» — написал сын актера в Facebook.

Причина смерти пока неизвестна. Мельников известен зрителям по ролям в фильмах «Весна на Заречной улице», «Вдали от Родины», «Восемнадцатилетие» и других. В 1977 году Мельников стал Народным артистом Украины. В 2007-м за большой вклад в укрепление российско-украинских культурных связей его наградили Орденом Дружбы.

В конце апреля грузинский актер Кахи Кавсадзе скончался в возрасте 85 лет от осложнений из-за коронавируса.