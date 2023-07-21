Знаменитости 21 июля 2023, 01:12 Умер актер из фильма «Узник замка Иф» Портнов Актер из фильма «Узник замка Иф» Владимир Портнов умер в 83 года «Кино-театр.ру»

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Советский и российский актер Владимир Портнов скончался в 83 года. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

На счету Портнова более 100 сыгранных ролей в театре и около 30 — в кино. Зрителям он больше всего запомнился как ювелир из «Узника замка Иф» Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Также он сыграл врача Лютого в фильме «Багровый цвет снегопада».

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Владимир Портнов родился 29 августа 1940 года. В 1960-х годах он служил в Ташкентском русском театре, а также состоял в труппе Минского драматического театра имени Горького.

Кроме того, Портнов работал режиссером в театрах Маяковского, Станиславского и на Малой Бронной. Его дебют на сцене как актера состоялся в 1982 году в мелодраме «Предел желаний». Помимо этого, он участвовал в съемках «Берега его жизни», «Морали Леонардо» и «Опера. Хроники убойного отдела».

А в 1990-е годы Владимир Портнов уехал в Израиль, где ставил спектакли в национальном театре «Габима» и театре «Ноев ковчег». Спустя 10 лет он вернулся на родину.