Знаменитости 27 июня 2023, 05:11 Умер актер из фильма «Титаник» Лью Палтер YouTube

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Актер Лью Палтер ушел из жизни в возрасте 94 лет. Он сыграл в фильме «Титаник» Джеймса Кэмерона, исполнив роль магната универмага Исидора Штрауса. О смерти актера сообщило издание The Hollywood reporter.

Палтер скончался 21 мая в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал рак, уточнила в разговоре с журналистами дочь актера Кэтрин Палтер.

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Лью Палтер родился 3 ноября 1928 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. Он получил степень доктора философии в области театра в Северо-Западном университете. За годы своей актерской карьеры успел сняться в таких фильмах, как «Первый понедельник октября», «Летающая монахиня», «Блюз Хилл-стрит» и «Закон Лос-Анджелеса».

В «Титанике» Палтер предстал перед зрителями в образе Исидора Штрауса. Жену магната сыграла Эльза Рэйвен. В фильме пара появилась в той сцене, когда ледяная вода хлынула в их каюту, застав их обнимающимися на кровати. В тот момент музыканты исполняли гимн «Ближе мой Бог к Тебе».