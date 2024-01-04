Знаменитости 04 января 2024, 21:55 Умер актер из фильма «Семнадцать мгновений весны» Константин Желдин Unsplash

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Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин умер возрасте 90 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление ректора ГИТИСа.

Причины смерти и подробности о похоронах пока неизвестны. Желдин родился 5 декабря 1993 года в Москве. Он получил актерское образование в Театральное училище имени Щукина.

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С 1962 по 1963 года служил в Театре на Малой Бронной, но большую часть жизни актер посвятил Театру на Таганке, где играл с 1966 по 2000 годы. С 2000 года он перешел в театр «Около дома Станиславского».

Наиболее известными кинолентами Желдина стали «Семнадцать мгновений весны, где он сыграл Холтоффа, „Ликвидация“, „Брат 2“, „Казанова“, „Долгое прощание“, „Срок давности“.