04 января 2024, 21:55
Умер актер из фильма «Семнадцать мгновений весны» Константин Желдин
Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин умер возрасте 90 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление ректора ГИТИСа.
Причины смерти и подробности о похоронах пока неизвестны. Желдин родился 5 декабря 1993 года в Москве. Он получил актерское образование в Театральное училище имени Щукина.
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С 1962 по 1963 года служил в Театре на Малой Бронной, но большую часть жизни актер посвятил Театру на Таганке, где играл с 1966 по 2000 годы. С 2000 года он перешел в театр «Около дома Станиславского».
Наиболее известными кинолентами Желдина стали «Семнадцать мгновений весны, где он сыграл Холтоффа, „Ликвидация“, „Брат 2“, „Казанова“, „Долгое прощание“, „Срок давности“.
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