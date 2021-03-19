19 марта 2021, 08:14
Умер актер из фильма «Приключения Электроника» Александр Казимиров
Умер российский актер Александр Казимиров. Ему было 76 лет.
Артист скончался 13 марта, однако известно стало лишь через несколько дней. О его смерти написал актер Юрий Ющенко в Facebook.
«Ушел из жизни Александр Казимиров. В прошлом актер Одесского русского драматического театра, актер кино, супруг Натальи Дубровской. Светлая память», — написал Ющенко.
Причины смерти артиста не уточняются.
Александр Казимиров исполнил десятки второстепенных ролей в советских и российских фильмах и сериалах, среди которых «Приключения Электроника», «Ликвидация», «Сонька золотая ручка», «Капитан Немо».