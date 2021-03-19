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    19 марта 2021, 08:14

    Умер актер из фильма «Приключения Электроника» Александр Казимиров

    Екатерина Шамина

    Умер российский актер Александр Казимиров. Ему было 76 лет.

    Умер актер из фильма «Приключения Электроника» Александр Казимиров

    Артист скончался 13 марта, однако известно стало лишь через несколько дней. О его смерти написал актер Юрий Ющенко в Facebook.

    «Ушел из жизни Александр Казимиров. В прошлом актер Одесского русского драматического театра, актер кино, супруг Натальи Дубровской. Светлая память», — написал Ющенко.

    Причины смерти артиста не уточняются.

    Александр Казимиров исполнил десятки второстепенных ролей в советских и российских фильмах и сериалах, среди которых «Приключения Электроника», «Ликвидация», «Сонька золотая ручка», «Капитан Немо».