Умер актер из фильма «Приключения Электроника» Александр Казимиров

Умер российский актер Александр Казимиров. Ему было 76 лет.

Артист скончался 13 марта, однако известно стало лишь через несколько дней. О его смерти написал актер Юрий Ющенко в Facebook.

«Ушел из жизни Александр Казимиров. В прошлом актер Одесского русского драматического театра, актер кино, супруг Натальи Дубровской. Светлая память», — написал Ющенко.

Причины смерти артиста не уточняются.

Александр Казимиров исполнил десятки второстепенных ролей в советских и российских фильмах и сериалах, среди которых «Приключения Электроника», «Ликвидация», «Сонька золотая ручка», «Капитан Немо».