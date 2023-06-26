Знаменитости 26 июня 2023, 01:33 Умер актер из португальского фильма «Один дома» Луиш Алелуйя Актер португальского фильма «Один дома» Луиш Алелуйя умер в 63 года Pxhere

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Актер Луиш Алелуйя умер на 64-м году жизни в Монте-Абраане. Об этом в соцсетях сообщил артист Герман Хосе, написала «Российская газета».

Также эту информацию подтвердила вдова Луиса — продюсер Зита Фавретто. При этом она не стала уточнять причину смерти супруга.

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Луиш Филипе Алелуйя да Коста прославился не только как актер кино, но и как сценарист и драматург. Он участвовал более чем в 70 кинолентах и сериалах. Среди них: «В мире ангелов», «Убирайся из моей жизни», «Жена министра», «Процесс Тавораса», «Дочь моря», «Счастливый дом», «Один дома» (португальский ремейк американского ситкома «Странная парочка» — прим. ред.) и других.

Луиш Алелуйя родился в 1960 году в портовом городе Сетубале, которые расположен недалеко от Лиссабона. Впервые он вышел на сцену в десятилетнем возрасте, а в 17 лет стал артистом любительской театральной труппы Presençа. А вот известность Алелуйя пришла в составе сценической группы Escola Comercial de Setúbal, где он ярко проявил способности драматурга.