Умер актер из фильма «Ночной дозор» Игорь Савочкин

Актер Игорь Савочкин, известный, в частности, по роли Максима Ивановича в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Ему было 58 лет.

Причина смерти актера не известна. Новость о его кончине опубликовала у себя в Facebook блогер Алеся Казанцева.

«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в „Базелевсе“, занимался пост-продакшеном, люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — написала она.

Савочкин родился в в Саратовской области в 1963 году. Сниматься в кино начал в 1990-х годах. В частности, принимал участие в съемках фильмов «Жесть», «Черная молния», «Адмиралъ», «Левиафан», «Легенда о Коловрате», «Ночной дозор» и «Дневной дозор».

По данным РЕН ТВ, 10 ноября актер попал в больницу из-за болей в спине. Источник телеканала тогда сообщил, что состояние Савочкина нормальное и его могут выписать домой в ближайшее время.