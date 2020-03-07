Умер актер из фильма «Няньки». Дэвиду Полу было 62 года

Дэвид Пол умер в возрасте 62 лет. Он не дожил до своего дня рождения всего два дня. Американский актер был известен по главной роли в фильме «Няньки».

Смерть актера подтвердил его брат-близнец Питер, пишет EOB News. Дэвид ушел из жизни 6 марта, не проснувшись утром. Причина его смерти пока не сообщается.

Дэвид Пол родился 8 марта 1957 года в Хартфорте (США). В детстве он увлекался борьбой и американским футболом, а затем стал заниматься бодибилдингом. Став старше, братья открыли свою «качалку», но позже перестали ей заниматься и переехали в Калифорнию. Там началась их актерская карьера.

В России братья стали известны после выхода фильма «Няньки» в 1994 году. При этом в картине актерам не стали изменять имена. Еще Дэвид снимался в таких фильмах, как «Бездушный», «Прирожденные убийцы», «Призрак Голливуда» и других.