Знаменитости 16 апреля 2024, 17:08 Умер актер из фильма «На игле» Винсент Фрилл Шотландский актер из фильма «На игле» Винсент Фрилл умер в возрасте 64 лет Freepik

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Не стало шотландского актера, звезды драмы «На игле» Винсента Фрилла. Он умер на 65-м году жизни, сообщило издание The Mirror.

О причинах и обстоятельствах смерти артиста не уточняется.

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Винсент Фрилл родом из шотландского города Глазго. Творческую карьеру начал в первой половине 1980-х годов. Он дебютировал в таких фильмах, как «Таггерт», «Второй экран», «Немой крик» и драмеди «Доля ангелов».

Фрилл стал популярным после выхода фильма «На игле» режиссера Дэнни Бойла. Также он снимался в картине «Беспокойные местные» и ситкоме «Все еще игра». Одной из самых запоминающихся ролей шотландского актера стала работа в образе Уилла Брайса в криминальной комедии 1985 года «Неугомонные туземцы».