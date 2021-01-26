Умер актер из фильма «Миссия невыполнима»

Ему было 83 года. Артист скончался еще 4 января, но новость появилась в СМИ только сейчас.

Долгое время актер боролся с онкологией, написал сайт «Утро.ру».

Грегори Сьерра родился 25 января 1937 года в Нью-Йорке. Актер часто участвовал в Шекспировских фестивалях и во внебродвейских постановках. Он работал с Королевской шекспировской труппой. Также артист числился артистом резерва на Бродвее. Его кинокарьера началась в 1970-х годах. Он снялся в фильмах «Другая сторона ветра», «Кровавые деньги», «Волшебный костюм», «Вампиры», а также сериале «Секретные материалы».

Ранее умер итальянский кинопродюсер Альберто Гримальди, известный по работе над фильмами «Последнее танго в Париже» и «Хороший, плохой, злой». Ему было 95 лет.