Знаменитости 07 апреля 2024, 08:18 Умер актер из фильма «Мертвый сезон» Яан Тооминг Эстонский актер Яан Тооминг умер на 79-м году жизни РИА «Новости»

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Не стало советского и эстонского актера, режиссера и сценариста, поэта и писателя, заслуженного артиста Эстонской ССР Яана Тооминга. Он скончался 5 апреля в возрасте 78 лет, сообщил сайт Kultuuritoimetus.

О причинах и обстоятельствах смерти артиста пока ничего неизвестно.

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Яан Тооминг родом из Таллина. В 1968 году стал выпускником Таллиннской государственной консерватории. С 1969 по 2009 годы служил в театре Ванемуйне в Тарту. Позже выполнял должностные обязанности художественного руководителя в театре «Угала» в Вильянди.

Творческий путь в кино Тооминг начал в 1968 году со шпионской картины «Мертвый сезон». На счету актера такие ленты, как «Сломанная подкова», «Драма в Лифляндии», «Цветные сны» и «Ноябрь».