Умер актер из фильма «Летят журавли» Николай Сморчков

Умер российский киноактер Николай Сморчков в возрасте 90 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

О смерти актера сообщил Союз кинематографистов России. Николай Сморчков умер 6 марта от COVID-19.

«Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами», — сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Николай Сморчков — выпускник ВГИКа. С 1953 года служил в Театре киноактера. Первую роль сыграл роль Струкова в кинофильме «Сельский врач». Всего на его счету около 200 ролей. Он сыграл в таких фильмах, как «Летят журавли», «Война и мир», «Верные друзья», «Пять дней — пять ночей», «Мы вас любим», «Сквозь ледяную мглу», «Джентльмены удачи» и многие другие.

В среду, 10 марта, стало известно о смерти народной артистки РСФСР, композитора Людмилы Лядовой. Она скончалась в возрасте 95 лет. В феврале актриса попала в больницу с COVID-19. Она написала десятки песен, в числе которых «Чудо-песенка», «Старый марш», «Барабан». Композиции Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль.