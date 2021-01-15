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    15 января 2021, 10:17

    Умер актер из фильма «Голый пистолет» Питер Марк Ричман

    Анастасия Калинина

    На 94-м году жизни скончался американский актер Питер Марк Ричман. По предварительной версии, смерть произошла по естественным причинам. Об этом сообщает сайт Associated Press.
    Умер актер из фильма «Голый пистолет» Питер Марк Ричман

    По данным издания, актер умер в четверг у себя дома в Лос-Анджелесе. Более никаких подробностей не приводится.

    Питер Марк Ричман широко известен зрителям по ролям в фильме «Черная орхидея», «Голый пистолет 2½: Запах страха», «Странный», «Звездный путь: Следующее поколение», «Поединок». Он также снимался на телесериалах «Беверли-Хиллз, 90210», «Санта-Барбара».

    Свою карьеру Ричман начал с телевизионных проектов. Потом, в 1956 году, он дебютировал в кино в картине Уильяма Уайлера «Дружеское увещевание». Актер женился в 1953 году. У пары пятеро детей.

    Накануне в Москве на 71-м году жизни скончался создатель «Ералаша» Борис Грачевский. Об этом сообщила его жена. Последние дни режиссер находился в реанимации, он не мог самостоятельно дышать. Председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин сообщил, что причина смерти — коронавирусная инфекция.