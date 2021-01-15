Умер актер из фильма «Голый пистолет» Питер Марк Ричман

По данным издания, актер умер в четверг у себя дома в Лос-Анджелесе. Более никаких подробностей не приводится.

Питер Марк Ричман широко известен зрителям по ролям в фильме «Черная орхидея», «Голый пистолет 2½: Запах страха», «Странный», «Звездный путь: Следующее поколение», «Поединок». Он также снимался на телесериалах «Беверли-Хиллз, 90210», «Санта-Барбара».

Свою карьеру Ричман начал с телевизионных проектов. Потом, в 1956 году, он дебютировал в кино в картине Уильяма Уайлера «Дружеское увещевание». Актер женился в 1953 году. У пары пятеро детей.

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