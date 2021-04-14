Умер актер из фильма «Будни уголовного розыска» Борис Мирус

Советский актер Борис Мирус умер в возрасте 92 лет во Львове. Информация об этом появилась на официальной странице в Facebook Национального театра имени Марии Заньковецкой.

«Борис Михайлович Мирус… Наша гордость, наш вдохновитель, учитель и корифей. Всегда в хорошем настроении и с отличным чувством юмора. Человек с энергией и любовью к жизни…» — сказано в сообщении.

Сотрудники театра поблагодарили Мируса за актерский талант, добрые слова, преподанные уроки.

«Покойся с Богом, мастер сцены!» — также говорится в сообщении.

О причинах смерти ничего не известно.

Борис Мирус родился 19 августа 1928 года в украинском селе Синяково. Он окончил театральную студию при Львовском украинском драматическом театре. Также учился в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, но не окончил его, поскольку был репрессирован в 1949 году.

Мирус снимался в таких фильмах, как «Десятый шаг», «Провал операции „Большая медведица“», «Семья Коцюбинских». Многие зрители знают его по роли в фильме «Будни уголовного розыска».