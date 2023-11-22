Знаменитости 22 ноября 2023, 23:36 Умер актер из фильма «Битва за Севастополь» Александр Крыжановский РИА «Новости»

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Актер театра и кино Александр Крыжановский умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

По информации журналистов, причиной смерти артиста стал инфаркт.

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Александр Крыжановский родился и всю жизнь прожил в Киеве. Он играл в Киевском театре эстрады, потом перешел в труппу Молодого театра, затем — Театра на Подоле. С 1999 года работал режиссером и художественным руководителем Нового драматического театра на Печерске.

Российским зрителям актер запомнился по ролям в фильмах «Битва за Севастополь» и «По законам военного времени», а также сериалах «Мажор» и «Нюхач-2».