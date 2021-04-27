Умер актер из фильма «Белое солнце пустыни» Кахи Кавсадзе

Грузинский актер Кахи Кавсадзе скончался в возрасте 85 лет от осложнений из-за коронавируса. Он известен по роли в фильме «Белое солнце пустыни».

В феврале этого года Кахи Кавсадзе госпитализировали с двусторонней пневмонией в Первую университетскую клинику Тбилиси. Состояние артиста было стабильно тяжелым. Это была вторая госпитализация за последние полгода. В конце 2020 года Кавсадзе лечился в этой же больнице от ковида.

В середине марта в клинике Тбилиси сообщали, что актер до сих пор находится в реанимации. После того, как Кавсадзе переболел COVID-19, у него активизировались прежние заболевания, вирус обострил их.

Кахи Кавсадзе — советский и грузинский актер театра и кино, ведущий актер Тбилисского академического театра имени Руставели. В частности, известен по роли Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни». Также актер сыграл в таких картинах, как «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние», «Житие Дон Кихота и Санчо».