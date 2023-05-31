Знаменитости 31 мая 2023, 01:26 Умер актер из «Фантастических тварей» Петер Симонишек РИА «Новости»

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Австрийский актер Петер Симонишек, сыгравший в фильме «Фантастические твари», скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщило издание The Guardian.

По словам министра культуры Австрии Андреа Майера, кончина актера стала огромной потерей для искусства и культуры. Она выразила уверенность, что Симонишек являлся одним из самых заметных и выдающихся артистов, который блестяще справлялся со своими обязанностями. Он отлично исполнял роли на сцене и замечательно смотрелся в кадре.

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Артист начал свою карьеру в театре, а уже в 1980 году получил первую роль в кино. Поклонники могли насладиться его игрой в таких картинах, как «Таймлесс. Рубиновая книга», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Тони Эрдманн» и многих других.