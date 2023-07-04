Знаменитости 04 июля 2023, 02:19 Умер актер из «Джентльменов удачи» Владимир Приходько Снявшийся в «Джентльменах удачи» актер Владимир Приходько умер в 89 лет Pixabay

Читать 360tv в

Актер Владимир Приходько, снявшийся в «Операции „Ы“» и «Джентльменах удачи» умер в 89 лет. Об этом сообщил портал kino-tear.ru, причина смерти не указана.

Артист ушел из жизни еще 10 июня, но известно об этом стало только сейчас. Снявшийся в более чем 50 фильмах отечественного кинематографа уроженец Харьковской области с 1990 года жил на Украине в родительском доме. Приходько отучился в кулинарной школе, работал на заводе, профессионально занимался футболом.

Реклама

Но в 25 лет получил травму и записался в театральную студи. В 1961 году он получил специальность актера и уехал в Москву. Он дебютировал в «Оптимистической трагедии», затем сыграл пятнадцатисуточника в «Операции „Ы“ и других приключениях Шурика», снялся в масштабной экранизации «Война и мир».

В «Джентльменах удачи» он сыграл водителя, в «Трактире на Пятницкой» — Митрича. Его можно увидеть в лентах «Рожденная революцией», «И снова Анискин», «Вам и не снилась». «Возвращение Будулая». Многие фильмы с его участием входят в золотую коллекцию российского кинофонда.

Приходько с его характерной внешностью снимался в «Ералаше» и «Фитиле».

Последней работой артиста стала драма «Закон», в которой он снялся в 1989 году. После этого он вернулся к себе на родину.