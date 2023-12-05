Знаменитости 05 декабря 2023, 01:22 Умер актер из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» Сергей Кустов РИА «Новости»

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Советский и украинский актер театра, кино и телевидения Сергей Кустов ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщила «Российская газета».

Причина смерти актера не уточняется.

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Сергей Кустов родился в 1946 году в Полтавской области. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенкo-Карого, после чего поступил на работу в Львовский ТЮЗ. На сцене этого театра он предстал перед зрителями в образах Ленина, Гамлета, Робин Гуда, Павла Власова и Голохвастова из комедии «За двумя зайцами».

В качестве киноактера он снялся в легендарной эпопее Юнгвальда-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера». Кустов появился на экране в эпизодической роли одного из мушкетеров. Причем в 2009 году он снялся и в продолжении фильма — картине «Возвращение мушкетеров». Но там ему досталась роль повара. Последней работой Кустова стал эпизод в российско-польско-украинско-хорватском проекте «Анна Герман».