Умер актер Игорь Класс

Советский и российский актер Игорь Класс скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

Класс родился в Одессе в 1939 году. В 1965 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Театральный дебют актера состоялся уже в его выпускной год — он сыграл Феликса Дзержинского в кинокартине Николая Розанцева «Заговор послов», написало utro.ru.

После этого артист снялся во множестве фильмов, за роль в картине «Завещание Ленина», его номинировали на премию «Золотой Орел». Многим он запомнился по роли пирата Швейгерта в фильме «Пираты XX века», а также по роли криминального авторитета Капустина в «Палаче».

Известно, что артист умер после болезни. Подобности о причинах его смерти не разглашаются. В Союзе кинематографистов отметили, что в начале марта организация планировала устроить вечер с Классом, однако по причине его болезни мероприятие решили не проводить.