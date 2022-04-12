Умер актер и стэндап-комик, озвучивший попугая Яго в «Аладдине»

Актер и стэндап-комик Гилберт Готтфрид умер после продолжительной болезни. О его смерти сообщили родные актера в Twitter. Ему было 67 лет.

В сообщении они призвали поклонников «продолжать смеяться в его честь».

Гилберт Готтфрид начал карьеру в стэндапе, когда ему было всего 15 лет. Свою первую работу на телевидении он получил в 1980-х годах. Позже он обрел популярность как актер озвучения. Также зрителям он известен по эпизодическим ролям в кино и на телевидении. На его счету больше 160 работ в кино. Еще в 93 проектах актер играет самого себя.

Одна из самых известных его ролей — это голос попугая Яго в мультфильмах об Аладдине. Готтфрид озвучил этого персонажа и в оригинальной картине, которая вышла в свет в 1992 году. Его голосом Яго говорит во всех сиквелах и анимационных сериалах. Готтфрид также запомнился зрителю по ярким эпизодическим ролям в таких фильмах, как «Полицейский из Беверли-Хиллз 2» и «Трудный ребенок».

На прошлой неделе стало известно о смерти автора триллеров и шпионских романов Джека Хиггинса. Он умер в возрасте 92 лет. За время писательской карьеры известный британский автор создал 85 произведений.