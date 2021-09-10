Умер актер и стендап-комик Артур Метрано

Ушел из жизни американский актер и комик Артур Метрано, известный по роли капитана Маузера в серии фильмов «Полицейская академия». Об этом написал «Ридус» со ссылкой на Hollywood Reporter.

О смерти актера зарубежному изданию сообщил его сын Гарри Метрано. Он рассказал, что отец умер у себя дома, в окружении семьи, не дожив двух недель до своего 85-летия.

«Отец был и всегда будет самым крутым человеком, которого я знаю. Я никогда не встречал человека, который преодолел бы больше невзгод, чем он», — сказал сын актера.

За свою карьеру Метрано сыграл около 50 ролей в различных фильмах и сериалах. Среди них — «Полицейская академия», «Надежда Чикаго», «Профиль убийцы». Последними его работами стали «Увлечения Стеллы» и «Спросите Синди».

В 1989 году Метрано упал с лестницы и повредил позвоночник. После этого он был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Однако это не помешало ему работать — он создал свое театральное шоу «Случайная комедия Метрано» и продолжал сниматься в кино.