Умер актер и режиссер Ион Карамитру

Умер румынский актер, режиссер и политический деятель Ион Карамитру. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Mediafax.

Карамитру с 2005 года возглавлял бухарестский Национальный театр, был президентом Союза театральных деятелей Румынии. С 1996 до 2000 года занимал должность министра культуры Румынии. В конце 80-х годов был одним из лидеров румынского антикоммунистического движения.

В начале августа Карамитру госпитализировали с заражением крови. Связана ли с этим смерть режиссера, не сообщается.