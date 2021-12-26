Умер актер и мастер дубляжа Андрей Ярославцев

Актер дубляжа Андрей Ярославцев умер от коронавирусной инфекции. Он озвучивал директора Хогвартса Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере, Оптимуса Прайма в «Трансформерах», гнома Гимли во «Властелине колец». О смерти мастера дубляжа сообщил администратор паблика во «ВКонтакте» «Все о мире дубляжа и кино» Дмитрий Череватенко.

Он уточнил, что Андрею Ярославцеву было 64 года.

«Вроде вот только совсем недавно снимали с Андреем новый выпуск, он делился своей житейской мудростью, а потом раз. и человека нет», — написал администратор паблика.

Андрей Ярославцев прославился не только как актер дубляжа. Несколько лет он выступал в составе труппы Театра имени Вахтангова, куда пришел после окончания Щукинского училища.

Всего за свою карьеру он озвучил несколько сотен фильмов, сериалов и игр. Примеры его работ Дмитрий Череватенко опубликовал на своей странице в TikTok.

«Давайте почтим память этого актера, скажем за спасибо все», — подытожил автор сообщения.