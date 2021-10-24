Умер актер фильма «Ва-банк» Кшиштоф Кершновский

В возрасте 70 лет умер известный польский актер Кшиштоф Кершновский. Он был очень популярен в Советском союзе после роли Нуты в фильмах режиссер Юлиуша Махульского «Ва-банк» (1981) и «Ва-банк II, или Ответный удар» (1984).

О смерти Кершновского сообщило актерское объединение teatr tm. Его коллеги написали в Facebook, что не ожидали скорого прощания и им сложно выразить свои чувства.

«Сложно собраться с мыслями и передать их словами. Горе, печаль, неверие и тоска. Мы будем скучать по времени вместе — на сцене и вне ее. Будет не хватать разговоров с вами, дискуссий и споров. Нам будет не хватать вашего смеха, улыбки и угрюмых комментариев», — сообщили актеры объединения.

Кершновский также сыграл в фильмах «Человек из мрамора» (1977), «Киллер» (1997), и «Суперпродукция» (2002).

В театре и кино он поработал 45 лет.