Умер актер фильма «Корона» Рональд Пикап

Британский актер Рональд Пикап, который сыграл архиепископа Кентерберийского в фильме «Корона», скончался в возрасте 80 лет, сообщил канал BBC со ссылкой на его агента.

По словам представителя артиста, мужчина «мирно скончался» у себя дома. В момент смерти с Пикапом были его супруга и другие члены семьи. Уточняется, что Рональд на протяжении долгого времени боролся с болезнью, написал сайт «Утро.ру».

За свою жизнь актер сыграл в большом количестве кинолент. Он исполнял роли в таких картинах, как «Самый темный час», «Аббатство Даунтон», «Миссия» и «Принц Персии: Пески времени». Его последней работой стало участие в прошлогоднем проекте «Конец срока».