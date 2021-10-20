Умер актер Евграфов, сыгравший Мориарти в советском фильме

В Самаре скончался актер Виктор Евграфов, который сыграл Мориарти в советском фильме о Шерлоке Холмсе. Ему было 73 года. Об этом на своей странице в Facebook в среду написал местный журналист Виталий Добрусин.

«В это невозможно поверить: ушел Виктор Иванович Евграфов. Я так гордился, что замечательный артист и педагог живет в нашем городе Самара. Что я могу в любое время набрать его номер — услышать его добрый голос, его ободряющие слова, его свежую шутку», — написал журналист.

По его словам, у актера были проблемы со здоровьем из-за его съемок в кино и травм, полученных в качестве каскадера. По предварительным данным, у Евграфова оторвался тромб. Его похоронят в Самаре на «Аллее актеров».

Евграфов родился в 1948 году в Куйбышеве. Он закончил ГИТИС. После начал сниматься в кино, играть в Ленинградском ТЮЗе, параллельно прошел обучение в конно-спортивной школе. Евграфов был не только талантливым актером, он также снялся в 32 лентах как каскадер. В 90-е во время съемки фильма «В империи орлов» он участвовал в качестве каскадера и получил тяжелую травму.