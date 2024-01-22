Знаменитости 22 января 2024, 00:25 Умер актер «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинский актер и юморист Евгений Хаит умер в возрасте 58 лет. Об этом написал его коллега шоумен Олег Филимонов в социальных сетях.

«Сегодня утром ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит <…> Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор», — написал Филимонов.

Реклама

Евгений Хаит был актером «Джентльмен-шоу», сценаристом «Голых и смешных» и сооснователем «Камеры смеха».

Он вышел из юмористической семьи. Его отец — писатель-сатирик и легендарный игрок КВН Валерий Хаит. Он вместе с командой «Одесские джентльмены» и основал юмористическое «Джентльмен-шоу». Родной брат Евгения Ростислав Хаит — один из основателей «Квартера И», актер, сценарист и телеведущий.