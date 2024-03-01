Знаменитости 01 марта 2024, 01:49 Умер актер, чьим голосом говорил Мишутка из «Спокойной ночи, малыши!» Умер Игорь Капатов, чьим голосом говорил Мишутка из «Спокойной ночи, малыши!» РИА «Новости»

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Советский и российские актер Игорь Капатов, голосом которого говорил персонаж Мишутки в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!» скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщил во «ВКонтакте» Башкирский государственный театр кукол.

«Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал любил. Коллектив Башкирского государственного театра кукол выражает глубочайшие соболезнования родным и близким покойного», — сказано в некрологе.

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Причину смерти артиста не уточнили.

Игорь Альбертович окончил Горьковское театральное училище искусств в 1977 году и поступил в труппу Башкирского государственного театра кукол. Спустя пять лет его приняли в труппу Государственного академического русского драматического театра. Еще через четыре года он окончил Уфимское училище искусств.

Коллеги вспоминают о Капатове как об острохарактерном актеры, «склонным к эксцентрике, гротеску и глубокому психологическому анализу». За время работы в Башкирском гостеатре кукол он создал такие яркие образы, как Дед Момун в «Белом параходе», Летчика в «Звездах над пустыней», Прометея в «Не бросай огонь, Прометей!» и другие.

Также Капатов работал над спектаклями как художник-постановщик и режиссер, радуя детей такими постановками, как «Кошкин дом», «Ковбойская история», «Дюймовочка» и «Ночь перед Рождеством».