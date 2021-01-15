15 января 2021, 15:29
Умер актер Александр Воробьев
Заслуженный артист России Александр Воробьев скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского театра Олега Табакова.
По данным RT, в театре уточнили, что артист длительное время болел. Известно, что это был не коронавирус.
«Умер наш любимый артист Александр Воробьев. Он был занят во многих популярных спектаклях театра», — рассказали в пресс-службе.
Ранее актер Владимир Долинский подтвердил смерть создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. Режиссер скончался в одной из московских больниц от коронавируса — ему был 71 год.