Умер актер Александр Воробьев

По данным RT, в театре уточнили, что артист длительное время болел. Известно, что это был не коронавирус.

«Умер наш любимый артист Александр Воробьев. Он был занят во многих популярных спектаклях театра», — рассказали в пресс-службе.

Ранее актер Владимир Долинский подтвердил смерть создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. Режиссер скончался в одной из московских больниц от коронавируса — ему был 71 год.