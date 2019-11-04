Умер 43-летний олимпийский чемпион Дмитрий Василенко

«Прощай друг, спасибо за все. Димы больше нет с нами, пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье, теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким», — написал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

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Дмитрий Андреевич Василенко родился 12 ноября 1975 года в Черкесске. В 1996 году он стал олимпийским чемпионов в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. Также он помог российской команде стать медалистами на чемпионатах мира 1994 года (серебро) и 1997 года (бронза).

В 2008 году врачи сообщили спортсмену об обнаруженном у него заболевании — боковом амиотрофическом склерозе. Тело мужчины было полностью парализовано. Обычно после постановки диагноза больные живут не более пяти лет. Болезнь неизлечима.