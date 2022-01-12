Олимпийский чемпион, хоккеист Виталий Прохоров рассказал, что журналист Михаил Зеленский был приятным в общении профессионалом своего дела. В его фильме «Валаам. Остров спасения» у спортсмена была роль.

«Приятный в общении, профессионал. Трагично, когда уходят в столь раннем возрасте, соболезнования родным и близким. По общению он оставлял очень положительное впечатление, это я искренне говорю, без всякой лести», — сказал хоккеист.

Прохоров отметил, что Зеленский умел хорошо воплощать свой дар, он похвалил фильм, в съемках которого ему довелось принять участие.

О смерти журналиста стало известно ночью 12 января. Ему было 46 лет, он находился в Доминикане, где попал в одну из местных больниц. Предположительная причина смерти — инсульт. Точная пока неизвестна.

Михаил Зеленский работал на ВГТРК. Он вел программы «Прямой эфир» и «Вести-Москва» на телеканале «Россия 1». В последнее время курировал несколько передач на телеканале «Культура», преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».