Ума Турман отметит юбилей

В этом году Турман отмечает день рождения дома, потому что соблюдает режим самоизоляции. Вместе со звездой находятся ее дети.

Недавно на личной странице в Instagram актриса опубликовала снимок домашней стрижки. Из-за угрозы распространения коронавируса закрыты салоны красоты и парикмахерские, а Турман решила привести детей в порядок, не нарушая установленный режим.

По аккаунту экс-модели можно отметить, что дома она нашла себе много занятий. Например, выращивает овощи и зелень.

Пока звезда не показала Интернет-пользователям, как отмечает юбилей. Однако под последней фотографией ее поклонники со всего мира оставляют поздравления и пожелания. Комментарии пишут на русском, английском, итальянском и других языках.

Ранее Ума Турман опубликовала в Instagram снимок с места проведения протестных акций во французском Париже. Артистка запечатлела протестующих в желтых жилетах.