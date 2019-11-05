Уловки принцессы Дианы помогли Кейт Миддлтон очаровать британцев

В Великобритании провели опрос, по итогам которого Кейт Миддлтон стала самой популярной королевской особой после Елизаветы II. Причиной этого, считает Нил Шон, стало поведение герцогини, которое она переняла у принцессы Дианы. По его словам, все дело в том, что Кейт пытается быть ближе к народу.

Когда принц Гарри и его брат Уильям были малышами, Диана брала их с собой в парк. Там они играли, катались на аттракционах или стояли в очереди в McDonald’s, как обычные люди.

«Она показывала, что у ее сыновей такая же нормальная жизнь», — объяснил королевский эксперт.

Кейт Миддлтон с подачи супруга принца Уильяма взяла пример с принцессы Дианы. Герцог и герцогиня Кембриджские неоднократно заявляли, что хотят для своих детей нормальное детство. Поэтому они вместе ходят на матчи, а совсем недавно Миддлтон с детьми посетила магазин в Норфолке. Там они купили костюмы для Хэллоуина.