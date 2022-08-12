Улетевшая в горы Бузова перестала выходить на связь

Певица Ольга Бузова отправилась на вертолетную прогулку в горы и пропала, уже больше суток артиста не выходит на связь. Бузова анонсировала, что отправится в поход по неизведанным тропам и обещала поклонникам все показывать.

«Алло, я больше недоступна. Столько всего произошло за последнее время, встреч, событий… Я так много себя всем отдала, поэтому, чтобы наполниться новыми эмоциями, я отправляюсь в поход в горы. Туда, куда еще не ступала нога человека. Неизведанные тропы и маршруты. Буду вам все показывать», — написала артистка в соцсети.

Подписчики разделились на два лагеря: одни желали ей хорошего отдыха, вторые выразили надежду, что она заблудится и не вернется.

За сутки, что прошли с публикации, в социальной сети Бузовой не появилось ни одной фотографии, что вызвало беспокойство среди ее почитателей.

Издание Starhit пыталось выяснить, что стало с артисткой, но ее телефон не отвечает. Ситуацию не смог прояснить и ее пиар-менеджер Антон Богословский. Он ответил, что пока не знает, что с Бузовой, на связь с ней он выходил перед полетом.