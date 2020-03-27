Укупник пожаловался, что негде сдать тест на коронавирус

«Я не сдавал анализ, где его сдашь? Я пытался, но куда идти? В любом случае сижу дома по указу мэра на карантине», — объяснил артист.

Также Укупник уточнил, что «выглядел Лещенко нормально, ничего такого».

Ранее стало известно, что российский певец Игорь Николаев госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус. У него взяли тест, результаты пока не известны.

Среди известных россиян коронавирус пока подтвердился у писателя Бориса Акунина, живущего в Лондоне. Также вирусом заразилась родившаяся на Украине голливудская актриса Ольга Куриленко.

Также телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ее мать Людмила Нарусова была госпитализирована в Коммунарку с высокой температурой. Подозрения на коронавирус у женщины не подтвердились.