27 марта 2020, 12:22
Укупник пожаловался, что негде сдать тест на коронавирус
Музыкант Аркадий Укупник рассказал, что недавно был на съемках вместе с Львом Лещенко, у которого нашли коронавирус. Теперь он хочет провериться сам, но не знает, где. Об этом сообщил Life.ru.
«Я не сдавал анализ, где его сдашь? Я пытался, но куда идти? В любом случае сижу дома по указу мэра на карантине», — объяснил артист.
Также Укупник уточнил, что «выглядел Лещенко нормально, ничего такого».
Ранее стало известно, что российский певец Игорь Николаев госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус. У него взяли тест, результаты пока не известны.
Среди известных россиян коронавирус пока подтвердился у писателя Бориса Акунина, живущего в Лондоне. Также вирусом заразилась родившаяся на Украине голливудская актриса Ольга Куриленко.
Также телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ее мать Людмила Нарусова была госпитализирована в Коммунарку с высокой температурой. Подозрения на коронавирус у женщины не подтвердились.