Блокировка YouTube-канала со стороны сервиса Google оказалась ожидаемой для пранкера Вована (Владимира Кузнецова), однако ее можно расценить как банальное воровство. Об этом он сообщил «360».

«Это было ожидаемо, конечно, но отчасти блокировка оказалась неким сюрпризом. Мы не заливали же туда пранки с министром обороны Великобритании, из-за которых удалили еще первый канал в марте», — рассказал он.

Пранкер сообщил, что возможной причиной блокировки канала стал опубликованный ролик с бывшим президентом Джорджем Бушем.

«На канале был знаменитый пранк с Джорджем Бушем, его смотрели англоязычные пользователи. Возможно, причиной стало это. Канал удалили без предупреждения, раз — и нет. Вот такая же схема. Как ночные воры: украли канал и скрылись в пустоте. Вот такой этот YouTube», — добавил он.

Вован сказал, что не задумывался о подаче судебного иска, поскольку деятельность пранкеров находится под строгим контролем.

«Думаю, что это бесполезно. Может быть, теперь будем выкладывать ролики на каналах-однодневках, западные зрители должны видеть правду про своих политиков», — заключил он.

О блокировке своего YouTube-канала пранкеры Вован и Лексус (Алексей Столяров) сообщили в Telegram-канале днем 9 июня.

Одним из последних розыгрышей пранкеров стал диалог с экс-президентом США Джорджем Бушем — младшим, которому они представились украинским президентом Владимиром Зеленским.

В разговоре с пранкерами Буш косвенно подтвердил наличие на Украине американских биолабораторий.