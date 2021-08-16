Украинцы затравили ведущего из-за фото с Киркоровым

Украинские пользователи устроили травлю ведущего Владимира Остапчука из-за его совместного фото с Филиппом Киркоровым. Ранее поп-королю российской эстрады запретили приезжать на Украину.

Фото с российским артистом Остапчук и его жена сделали на Крите во время ужина. Снимки ведущий опубликовал у себя в Stories. После этого он начал получать оскорбления, сообщила газета «Известия».

«Володя, а что там с Киркоровым? Не стыдно?», «Ты обнимаешься с оккупантом, получается, ты тоже поддерживаешь оккупанта, подумай об этом», — написали возмущенные подписчики.

Служба безопасности Украины запретила Киркорову въезд на территорию страны с 12 августа «в интересах обеспечения национальной безопасности». Запрет будет действовать три года.

До этого громкий скандал из-за снимка с гражданином «страны-агрессора» произошел на Украине после того, как служащая в ВСУ легкоатлетка Ярослава Магучих сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене после турнира по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио. После этого Магучих не только травили в соцсетях, но и пообещали вызвать в Минобороны страны.