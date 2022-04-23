«Украинцы, что я вам сделала?» Актриса Мищенко-Бродская сообщила о нападении в Италии

Актриса Агния Мищенко-Бродская заявила, что украинские беженцы напали на нее в Италии. Полиция уже в курсе происшествия.

Telegram-канал «Известий» опубликовал короткое видео, на котором сильно избитая и заплаканная актриса вопрошает, за что с ней так поступили.

«Я хочу вас спросить, украинцы… Я красивая, правда? Я просто хочу вас спросить: что я вам сделала плохого?» — прорыдала Мищенко-Бродская.

Она сообщила изданию, что «заявление в полиции, побои сняты».

«Пусть разбираются правоохранительные органы», — добавила пострадавшая.

Агния Мищенко-Бродская — дочь известного актера Василия Мищенко. С трех лет жила в Венеции, где ее воспитали бабушка и дедушка — мать встретила нового мужчину и создала семью. Актриса утверждает, что она внучка русского поэта Иосифа Бродского. По ее словам, именно он крестил девочку под именем Агния, и актриса просит называть себя только так, хотя при рождении получила имя Дарья.