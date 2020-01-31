Украинскую певицу предложили не пускать на Евровидение из-за русского языка

Многие начали писать в комментариях к ролику, что Ассоль позорит страну и поэтому не может представлять ее на Евровидении.

«Снова от Украины человек, который не знает украинского. Позор!», «Сколько она заплатила, чтобы петь в нацотборе? Почему по-русски говорит? Стыд! Она ни одного слова по-украински не сказала! Такое не может представлять Украину на конкурсе!», — возмутились некоторые пользователи.

Нашлись и те, кто встал на сторону певицы. «Не нужно дискриминировать человека. Имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно», «Это международный конкурс», «Из-за таких как вы у нас война, моя мама 6 лет волонтер, и помогает военным солдатам, и разговаривает на русском!» — ответили некоторые агрессивно настроенным комментаторам.