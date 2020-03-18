    18 марта 2020, 14:33

    Украинскую артистку Повалий не пустили в Америку из-за коронавируса

    Дарья Морозова

    Украинская народная артистка Таисия Повалий рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на ее творческие планы. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Повалий поделилась, что из-за событий в мире ее гастроли в Америке перенесли на осень.

    «Организаторы позвонили нам и сказали, что в Штатах не работают концертные площадки. Да и границы Америка закрыла — не поехать пока туда», — объяснила она.

    Сама артистка не унывает. Она рассказала, что «всегда серьезно подходит к вопросам гигиены». Например, надевает медицинскую маску, когда нужно выходить из дома.

    «Но мне кажется, важнее маски и септиков для рук хорошее настроение, отсутствие паники, добрые жизнерадостные мысли», — уверена исполнительница. Повалий негативно относится к всеобщей истерии и считает, что «надо радоваться каждому дню, мыслить позитивно и не поддаваться на информационные страшилки».

    Ранее бывшая вокалиста группы «Серебро» Ольга Серябкина решила провести онлайн-концерт «в поддержку тех, кто сейчас находится на карантине».