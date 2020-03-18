Украинскую артистку Повалий не пустили в Америку из-за коронавируса

Повалий поделилась, что из-за событий в мире ее гастроли в Америке перенесли на осень.

«Организаторы позвонили нам и сказали, что в Штатах не работают концертные площадки. Да и границы Америка закрыла — не поехать пока туда», — объяснила она.

Сама артистка не унывает. Она рассказала, что «всегда серьезно подходит к вопросам гигиены». Например, надевает медицинскую маску, когда нужно выходить из дома.

«Но мне кажется, важнее маски и септиков для рук хорошее настроение, отсутствие паники, добрые жизнерадостные мысли», — уверена исполнительница. Повалий негативно относится к всеобщей истерии и считает, что «надо радоваться каждому дню, мыслить позитивно и не поддаваться на информационные страшилки».

Ранее бывшая вокалиста группы «Серебро» Ольга Серябкина решила провести онлайн-концерт «в поддержку тех, кто сейчас находится на карантине».