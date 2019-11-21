Украинского политолога высмеяли в программе Соловьева из-за смены имиджа

После госпитализации в связи с диабетом Ковтун вернулся в эфир российских программ о политике.

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18 ноября в своем блоге он опубликовал фото в очках с комментарием «Теперь попробуем так». Спустя два дня, 20 ноября он появился в них в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым». Предоставляя слово эксперту, представляющему позицию Украины, Соловьев обратил внимание аудитории на новый аксессуар политолога.

«Вячеслав Николаевич, мне нравятся ваши очки. Вам идут. Я правильно понимаю, что теперь вы будете говорить, что Россия отобрала у вас и зрение?» — пошутил ведущий. Ковтун заявил в ответ, что не хочет слышать таких обвинений и снял очки. Однако уже через несколько секунд вернул их на место со словами, что ему «действительно в них хорошо».

Ковтун не комментировал причины появления очков. Не известно, связаны ли они с его госпитализацией в конце октября. Кроме проблем со зрением, выдвигается и версия о том, что таким образом политолог надеется придать больше веса своим словам.