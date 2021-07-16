Украинский сайт «Миротворец» поглумился над смертью Мамонова

Сайт украинских националистов «Миротворец» поглумился над смертью российского музыканта и актера Петра Мамонова, скончавшегося от последствий ковида. Запись о кончине основателя группы «Звуки Му» появилась в разделе «Чистилище». Там написали, что он был «ликвидирован» ковидом.

Мамонова внесли в базу на сайте «Миротворец» из-за того, что он ездил в российский Крым. Там же ему приписали «отрицание российской агрессии» и «популяризацию оккупационного режима». Кроме того, артисту припомнили участие в неких «пропагандистских мероприятиях» в России, направленных против Украины.

«Ликвидирован. COVID-19», — указано в карточке музыканта на «Миротворце».

На сайте также появилась перечеркнутая фотография Мамонова.

Петр Мамонов скончался в четверг. С конца июня музыкант находился в реанимации в больнице в Коммунарке, куда его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали ковид. Мамонова ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Ему было 70 лет.

Прощание с Мамоновым пройдет 17 июля в Донском монастыре.