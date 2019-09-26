Украинский певец поучаствовал в российском флешмобе за мир

Проект #ВСЕММИР стартовал в честь Международного дня мира, который отмечается уже 38 лет 21 сентября. Дату утвердила Генеральная Ассамблея ООН.

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«Мы пришли в этот мир, чтобы учиться любить, а не отбирать жизни друг у друга», — прокомментировал Олег Винник свое отношение к проекту.

В описании к видео, размещенному на YouTube, сказано, что это «обращение Олега Винника к человечеству в рамках проекта #всеммир»».

На странице проекта в Facebook украинского исполнителя поблагодарили за участие.

«Для нас было большой радостью, что в наше непростое время украинская поп-музыка в вашем лице поддержала наш проект. Мы рады, что вы разделяете наши взгляды на то, что музыка должна быть вне политики», — гласит пост в соцсети.

Премьера клипа российского коллектива «Всем мир 519», который и организовал международный флешмоб», стала первым значимым событием проекта #ВСЕММИР. Всего же в проекте уже поучаствовали около 40 известных людей: Владимир Познер, Дмитрий Певцов, Мирей Матье, Валерий Сюткин, Тамара Гвердцители, Сосо Павлиашвили, Квартет И, Аскольд Запашный Валерия и другие.