Украинский футболист оценил поддержку Нурмагомедова после травли за фото

Украинский футболист Александр Зинченко оценил поддержку, которую ему выразил Хабиб Нурмагомедов. Защитника «Манчестер Сити» ранее подвергли травле на родине из-за совместной фотографии с российским бойцом.

Зинченко отметился в комментариях под постом Нурмагомедова, который пожелал затравленному украинцу удачи во всем, даже если это «кому-то не нравится». Футболист оставил эмодзи с ладонями.

Зинченко накануне выложил у себя в Instagram несколько фотографий с Нурмагомедовым. Снимки были сделаны после матча «Манчестер Сити» с «Ливерпулем», который завершился вничью, со счетом 2:2. На фото Зинченко и Нурмагомедов обнимались, а в подписи футболист назвал бойца ММА легендой. Украинские болельщики после этого подвергли соотечественника жесткой критике. При этом пользователи из России сразу предрекли реакцию украинцев на такую фотосессию.

Украинская прыгунья Ярослава Магучих ранее снова сфотографировалась с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене, прошлый снимок с которой на Олимпиаде вызвал на Украине волну негодования.