03 декабря 2023, 05:40
Украинский блогер рассказал, зачем Галкин и Пугачева звонили ему после начала СВО
Украинский блогер Kyivstoner заявил, что после начала СВО ему позвонил Галкин
Известный в России украинский блогер и рэпер Kyivstoner рассказал, что после начала спецоперации ему позвонили шоумен Максим Галкин* и его жена Алла Пугачева. Об этом он сообщил в интервью блогеру Еве Коршик в эфире YouTube.
«Мне было очень приятно. Они сказали: „Альберт, если тебе нужна какая-то помощь“. Я говорю: „Не, Максим, спасибо большое, все хорошо“», — провел детали разговора Kyivstoner.
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По его словам, он тоже сделал звонок Галкину*, когда началось обострение израильско-палестинского конфликта, и предложил помощь.
Kyivstoner назвал юмориста «хорошим знакомым». По словам блогера, они с Галкиным* периодически связываются.
«Мне очень приятно, что он может от меня взять трубку», — добавил рэпер.
Галкин* и Пугачева после начала СВО приняли решение оставить Россию и поселиться в Израиле. После обострения конфликта с Палестиной звездная пара снова переехала — на Кипр. Ранее в Сети появились кадры их прогулки по Лимасолу. На них супруги держатся за руки и не отказывают в автографах желающим.
* Максим Галкин — внесен министерством юстиции в список иностранных агентов.
Алла Пугачева
Украина
Конфликт Израиля и Палестины
Максим Галкин
Специальная военная операция РФ на Украине
Иноагенты
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