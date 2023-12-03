Знаменитости 03 декабря 2023, 05:40 Украинский блогер рассказал, зачем Галкин и Пугачева звонили ему после начала СВО Украинский блогер Kyivstoner заявил, что после начала СВО ему позвонил Галкин РИА «Новости»

Читать 360tv в

Известный в России украинский блогер и рэпер Kyivstoner рассказал, что после начала спецоперации ему позвонили шоумен Максим Галкин* и его жена Алла Пугачева. Об этом он сообщил в интервью блогеру Еве Коршик в эфире YouTube.

«Мне было очень приятно. Они сказали: „Альберт, если тебе нужна какая-то помощь“. Я говорю: „Не, Максим, спасибо большое, все хорошо“», — провел детали разговора Kyivstoner.

Реклама

По его словам, он тоже сделал звонок Галкину*, когда началось обострение израильско-палестинского конфликта, и предложил помощь.

Kyivstoner назвал юмориста «хорошим знакомым». По словам блогера, они с Галкиным* периодически связываются.

«Мне очень приятно, что он может от меня взять трубку», — добавил рэпер.

Галкин* и Пугачева после начала СВО приняли решение оставить Россию и поселиться в Израиле. После обострения конфликта с Палестиной звездная пара снова переехала — на Кипр. Ранее в Сети появились кадры их прогулки по Лимасолу. На них супруги держатся за руки и не отказывают в автографах желающим.

* Максим Галкин — внесен министерством юстиции в список иностранных агентов.