Украинские СМИ сообщили, что Пугачева получила гражданство Израиля | 360°

Знаменитости 05 октября 2022, 15:01 Поделиться Telegram

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Viber Украинские СМИ сообщили, что Пугачева получила гражданство Израиля Украинские СМИ: певица Пугачева получила гражданство Израиля РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева получила гражданство Израиля, написало украинское издание «Телеграф». Журналисты опубликовали снимок израильского паспорта, в котором есть имя, фамилия и фото Примадонны. В издании отметили, что подлинность документа подтвердили источники среди пограничников.

Судя по фотографии, Пугачева получила израильский паспорт еще в мае и он действителен в течение года. По данным издания «Детали», такая практика применяется для новых репатриантов.

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В сентябре Минюст России внес юмориста Максима Галкина* в реестр физических лиц — иноагентов. В реестре указывается, что он осуществлял политическую деятельность и получал деньги от Украины. Пугачева публично попросила включить в этот список и ее.

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* Максим Галкин внесен в реестр физических лиц — иноагентов решением Минюста РФ.

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