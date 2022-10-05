Украинские СМИ сообщили, что Пугачева получила гражданство Израиля | 360°

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Украинские СМИ сообщили, что Пугачева получила гражданство Израиля

Украинские СМИ: певица Пугачева получила гражданство Израиля

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Певица Алла Пугачева получила гражданство Израиля, написало украинское издание «Телеграф». Журналисты опубликовали снимок израильского паспорта, в котором есть имя, фамилия и фото Примадонны. В издании отметили, что подлинность документа подтвердили источники среди пограничников.

Судя по фотографии, Пугачева получила израильский паспорт еще в мае и он действителен в течение года. По данным издания «Детали», такая практика применяется для новых репатриантов.

Пугачева вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным* и их детьми улетела в Израиль после начала российской спецоперации на Украине. В конце лета певица вернулась с детьми, но без мужа, заявив, что решила «навести порядок в головах». Однако 29 сентября стало известно о ее новом отъезде без обратного билета. Пугачева уехала, даже не дождавшись похорон своего друга Бориса Моисеева.

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В сентябре Минюст России внес юмориста Максима Галкина* в реестр физических лиц — иноагентов. В реестре указывается, что он осуществлял политическую деятельность и получал деньги от Украины. Пугачева публично попросила включить в этот список и ее.

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* Максим Галкин внесен в реестр физических лиц — иноагентов решением Минюста РФ.

Израиль

Алла Пугачева

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