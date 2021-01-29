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    29 января 2021, 17:50

    Украинские СМИ объяснили, почему Лановой стал на родине иностранцем

    Анастасия Калинина

    Советский артист Василий Лановой имел украинские корни, ведь его родители родом из Одесской области. Но на родине он был иностранцем, так он сам заявлял. Историю актера рассказали журналисты сайта «Страна».
    Украинские СМИ объяснили, почему Лановой стал на родине иностранцем

    По их данным, в последний раз Лановой был в родном селе на Украине в 90-х. В 2014 он рассказал, что родные просили его больше не приезжать, потому что «его убьют и не извинятся». По словам актера, он превратился на Украине в иностранца и вместе с супругой Ириной Купченко лишился родины. На Украине актер жил всего пару лет, во время войны. Тогда родители отправили его к бабушке с дедушкой.

    «Я ненавижу любой национализм, как российский, так и украинский», — говорил артист.

    Его позиция стала причиной отказа от роли в фильме «Богдан Хмельницкий», где русских изображали «варварами». Потом Ланового внесли в базу сайта «Миротворец» с формулировкой «Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участие в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

    На Украине в последние годы активно пытаются ограничить в правах неугодных деятелей культуры. Уже многие попали под запрет на въезд в страну.

    Василий Лановой скончался вечером в четверг, сообщило Ura.ru. Причиной стал коронавирус. Перед смертью он находился на аппарате ИВЛ. По данным газеты «Известия», прощание с народным артистом СССР пройдет в Вахтанговском театре 1 февраля. Свои соболезнования родным и близким актера выразил президент России Владимир Путин. Об этом написала «Газета.ru».