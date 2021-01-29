Украинские СМИ объяснили, почему Лановой стал на родине иностранцем

По их данным, в последний раз Лановой был в родном селе на Украине в 90-х. В 2014 он рассказал, что родные просили его больше не приезжать, потому что «его убьют и не извинятся». По словам актера, он превратился на Украине в иностранца и вместе с супругой Ириной Купченко лишился родины. На Украине актер жил всего пару лет, во время войны. Тогда родители отправили его к бабушке с дедушкой.

«Я ненавижу любой национализм, как российский, так и украинский», — говорил артист.

Его позиция стала причиной отказа от роли в фильме «Богдан Хмельницкий», где русских изображали «варварами». Потом Ланового внесли в базу сайта «Миротворец» с формулировкой «Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участие в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

На Украине в последние годы активно пытаются ограничить в правах неугодных деятелей культуры. Уже многие попали под запрет на въезд в страну.

Василий Лановой скончался вечером в четверг, сообщило Ura.ru. Причиной стал коронавирус. Перед смертью он находился на аппарате ИВЛ. По данным газеты «Известия», прощание с народным артистом СССР пройдет в Вахтанговском театре 1 февраля. Свои соболезнования родным и близким актера выразил президент России Владимир Путин. Об этом написала «Газета.ru».