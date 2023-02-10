Знаменитости 10 февраля 2023, 04:18 Украинская семья убитой Болдуином женщины-оператора подала на актера в суд — СМИ СВС: семья убитого оператора Галины Хатчинс подала гражданский иск на Болдуина Кинопоиск

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Украинская семья оператора Галины Хатчинс, убитой на съемках фильма в США актером Алеком Болдуином, подала на него гражданский иск. Об этом сообщил телеканал СВС.

В суд на Болдуина подали мать Галины Хатчинс, отец и сестра. Родственники проживают на Украине, рассказала адвокат Глория Оллред.

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«Для нас очевидно, что отношениям всех наших клиентов нанесен ущерб, и что они не смогут наслаждаться жизнью так же, как наслаждались, когда их драгоценная Галина была жива. <…> А мистер Болдуин даже не обратился к ним с извинениями», — заявила адвокат на пресс-конференции.

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Все случилось в октябре 2021 года. Во время съемок фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, но патроны оказались не холостыми. В результате погибла кинооператор Галина Хатчинс и был тяжело ранен режиссер ленты.

Голливудский актер достиг соглашения с семьей кинооператора. В начале февраля 2023 года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.