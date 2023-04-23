Знаменитости 23 апреля 2023, 21:43 Украинская певица Руслана пожаловалась, что ее отказались звать на Евровидение-2023 Украинская певица Руслана оскорбилась, что не не позвали на Евровидение-2023 в Ливерпуль РИА «Новости»

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Украинская певица Руслана, которая стала победительницей Евровидения-2004, возмутилась, что ее не позвали в качестве почетного гостя на финал песенного конкурса 2023 года. Она заявила, что ее должны были пригласить как представителя прошлогоднего триумфатора — Украины. Об этом певица написала в своих соцсетях.

«Меня спрашивают, буду ли я стоять на сцене Евровидения, которое пройдет от имени Украины в Ливерпуле. Я этого не знаю. Пока у меня нет предложения или официального приглашения от организаторов», — рассказала Руслана.

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Продюсер артистки также высказал недовольство сложившейся ситуацией. Он сказал, что о Руслане не вспомнили ни в Великобритании, где пройдет конкурс, ни на родине. Он назвал это серьезным унижением.

При этом, нельзя сказать, что про Руслану забыли вовсе. Ее сняли в массовке у Золотых ворот в Киеве для видео, которое будут транслировать на Евровидении.

Ранее сообщалось, что Британия предоставит беженцам из Украины около трех тысяч билетов на Евровидение. Также страна выделит 10 миллионов евро на то, чтобы «показать культуру и творчество Украины» на конкурсе.